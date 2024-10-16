На Майдане в Киеве – масштабный митинг (видео)

На митинг собрались десятки, если не сотни человек, с украинскими флагами.

В Киеве на Майдане Незалежности 16 октября проходит масштабный митинг.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

По данным телеграм-канала "Труха", митинг на Майдане Незалежности проводят родственники пропавших без вести на Покровском направлении.

На опубликованных видео видны десятки, если не сотни человек, с украинскими флагами.

На Майдане Незалежности устроили масштабный митинг

К слову, в ночь на 16 октября российские войска атаковали Киев дронами "Шахед". Все беспилотники были обезврежены на подступах к столице.

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