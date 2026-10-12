В Киеве собирают митинг за отставку Кличко: когда и где пройдет акция

Городской голова Киева Виталий Кличко / © Associated Press

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Ветеран Дмитрий Козятинский, являвшийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, анонсировал в Киеве новую акцию — за отставку городского головы Киева Виталия Кличко.

Об этом Козятинский написал на своей Facebook-странице.

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Инициативу акции с требованием отставки Кличко ветеран объяснил тем, что городской голова якобы не смог подготовить Киев к осени.

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«Кличко не смог подготовить Киев даже к осени. Кличко должен уйти», — написал Козятинский.

Соответствующий митинг состоится у стен Киевской облгосадминистрации в субботу, 17 октября, в 12:00.

Анонс митинга за отставку Виталия Кличко

Напомним, в июле Козятинский был инициатором протестов против отставки Федорова и выступал за диалог и реформы в оборонной сфере. Активист призвал президента Владимира Зеленского прислушаться к обществу и дать Федорову год на проведение реформ, а также призвал другие города присоединиться к акции.

К слову, из-за усиления российских ударов по критической инфраструктуре, энергетике и мостах Киева Кличко посоветовал жителям, у которых есть где остановиться за городом, временно выехать, хотя о полной эвакуации речь не идет.

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Впоследствии Кличко заявил, что власти Киева не призывают жителей покидать столицу, однако готовятся ко всем возможным сценариям и призывают людей также их просчитать. Мэр добавил, что столица круглосуточно готовится к зиме, подготовка отопительных станций почти завершена, а до конца года планируют запустить резервную систему отопления, однако итоговая безопасность и отсутствие разрушений все равно будут зависеть от работы ПВО.

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