Ночная атака "Шахедами": в Киевской области загорелся дом

В Киевской области в ночь на 16 октября из-за падения обломков беспилотника "Шахед" загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По информации спасателей, в Киевской области в результате падения обломков вражеского дрона загорелся частный жилой дом. Здание было частично разрушено.

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Чрезвычайники оперативно потушили пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью россияне атаковали Киев беспилотниками "Шахед". Все вражеские дроны были обезврежены на подступах к столице.

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