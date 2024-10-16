Ночная атака "Шахедами": в Киевской области загорелся дом

Пожар возник вследствие падения обломков вражеского дрона.
В Киевской области в ночь на 16 октября из-за падения обломков беспилотника "Шахед" загорелся частный жилой дом.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По информации спасателей, в Киевской области в результате падения обломков вражеского дрона загорелся частный жилой дом. Здание было частично разрушено.
Чрезвычайники оперативно потушили пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ночью россияне атаковали Киев беспилотниками "Шахед". Все вражеские дроны были обезврежены на подступах к столице.
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