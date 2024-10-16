На Майдані в Києві – масштабний мітинг (відео)

На мітинг зібралися десятки, якщо не сотні людей, із українськими прапорами.

В Києві на Майдані Незалежності 16 жовтня відбувається масштабний мітинг.

Про це повідомляють телеграм-канали.

За даними телеграм-каналу "Труха", мітинг на Майдані Незалежності проводять родичі зниклих безвісти на Покровському напрямку.

На опублікованих відео видно десятки, якщо не сотні людей, із українськими прапорами.

На Майдані Незалежності влаштували масштабний мітинг

До слова, в ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Київ дронами "Шахед". Усі безпілотники були знешкоджені на підступах до столиці.

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