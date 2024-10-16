На Майдані в Києві – масштабний мітинг (відео)

На мітинг зібралися десятки, якщо не сотні людей, із українськими прапорами.
В Києві на Майдані Незалежності 16 жовтня відбувається масштабний мітинг.
Про це повідомляють телеграм-канали.
За даними телеграм-каналу "Труха", мітинг на Майдані Незалежності проводять родичі зниклих безвісти на Покровському напрямку.
На опублікованих відео видно десятки, якщо не сотні людей, із українськими прапорами.
До слова, в ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Київ дронами "Шахед". Усі безпілотники були знешкоджені на підступах до столиці.
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