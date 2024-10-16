Росіяни атакують Київщину "Шахедами": лунають вибухи

У Київській області понад 10 годин триває повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Зранку в регіоні пролунали вибухи - спрацювали сили ППО.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - наголосили в ОВА.

Зауважимо, що на Київщині сирени лунають від 20:33 15 жовтня. Зранку 16 жовтня ПС знову попередили про "Шахеди" на території області. За інформацією моніторингових чатів, БпЛА фіксували поблизу Фастова, в Білоцерківському районі, а також поблизу Вишневого. Жулян і Борщагівки.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Київ безпілотниками. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години - 22:36 до 00:52.

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