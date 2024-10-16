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Нічна атака "Шахедами": в Київській області загорівся будинок

Нічна атака "Шахедами": в Київській області загорівся будинок

У Київській області через атаку дронами загорівся приватний будинок / Фото: ДСНС України у Telegram

Пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

У Київській області в ніч проти 16 жовтня через падіння уламків безпілотника "Шахед" загорівся приватний житловий будинок.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією рятувальників, на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого дрона загорівся приватний житловий будинок. Будівля була частково зруйнована. 

Надзвичайники оперативно загасили пожежу. Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Київ безпілотниками "Шахед". Усі ворожі дрони були знешкоджені на підступах до столиці.

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