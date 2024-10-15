В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: у Києві лунають вибухи

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Пізно увечері 15 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей.

Повітряні сили попередили, що на Київщині перебувають ворожі "Шахеди". Тому в районі столиці можлива робота ППО.

Карта повітряних тривог станом на 22:36

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожі БпЛА зафіксовані над Троєщиною. Можуть працювати сили ППО.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додав начальник Київської МВА Сергій Попко.

Тим часом місцеві жителі повідомляють про серію вибухів у столиці.

За інформацією моніторингових каналів, небезпека від "Шахедів" є також для жителів столичних Нивок, Куренівки і Оболоні.

Ситуація з ворожими "Шахедами" станом на 23:01 має такий вигляд:

Нагадаємо, 15 жовтня вдень Україною ширилася повітряна тривога. Тоді у Повітряних силах пвідомляли про ракетну небезпеку. Близько 21:00 на Київщині також вмикали сирени через загрозу безпілотників.

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