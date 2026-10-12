У Києві збирають мітинг за відставку Кличка: коли та де відбудеться акція

Міський голова Києва Віталій Кличко / © Associated Press

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Ветеран Дмитро Козятинський, який був одним із ініціаторів мітингу проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, анонсував у Києві нову акцію — за відставку міського голови Києва Віталія Кличка.

Про це Козятинський написав на своїй Facebook-сторінці.

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Ініціативу акції з вимогою відставки Кличка ветеран пояснив тим, що міський голова начебто не зміг підготувати Київ до осені.

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«Кличко не зміг підготувати Київ навіть до осені. Кличко має піти», — написав Козятинський.

Відповідний мітинг відбудеться під стінами Київської облдержадміністрації у суботу, 17 жовтня, о 12:00.

Анонс мітингу за відставку Віталія Кличка / © Facebook-сторінка Дмитра Козятинського

Нагадаємо, у липні Козятинський бува ініціатором протестів проти відставки Федорова та виступав за діалог і реформи в оборонній сфері. Активіст закликав президента Володимира Зеленського дослухатися до суспільства і дати Федорову рік на проведення реформ, а також закликав інші міста долучитися до акції.

До слова, через посилення російських ударів по критичній інфраструктурі, енергетиці та мостах Києва Кличко порадив мешканцям, які мають де зупинитися за містом, тимчасово виїхати, хоча про повну евакуацію не йдеться.

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Згодом Кличко заявив, що влада Києва не закликає жителів залишати столицю, проте готується до всіх можливих сценаріїв і закликає людей також їх прорахувати. Міський голова додав, що столиця цілодобово готується до зими, підготовку опалювальних станцій майже завершено, а до кінця року планують запустити резервну систему опалення, однак підсумкова безпека та відсутність руйнувань усе одно залежатимуть від роботи ППО.

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