Момент взрыва гранаты в кафе Киева попал на видео

Боеприпас взорвался в руках мужчины, сидевшего за баром.

В Сети появилось видео с моментом взрыва учебной гранаты в одном из кафе Киева.

Соответствующую видеозапись распространил телеграм-канал "Реальний Київ".

На выложенном ролике виден момент взрыва учебной гранаты в кафе на улице Рейтарской в Шевченковском районе столицы. На кадрах видно, как за баром сидят двое мужчин, один из них берет в руки какой-то предмет и после этого происходит небольшая вспышка.

Интересно, что другие посетители и работники заведения не отреагировали на взрыв и продолжили заниматься своими делами.

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Напомним, 14 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в одном из кафе взорвали учебную гранату. По информации ГСЧС, никто не пострадал.

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