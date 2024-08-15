Тревога продолжалась всю ночь: власти сообщили детали ночной атаки по Киевщине

Обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня ночью враг атаковал Киевщину ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды.
О деталях сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.
По его данным, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов", — написал он.
Напомним, что этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Захватчики выпустили по Украине 29 "Шахедов", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59. Защитники уничтожили все вражеские дроны.
ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
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