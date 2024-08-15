Момент вибуху гранати в кафе Києва потрапив на відео

Боєприпас вибухнув у руках чоловіка, який сидів за баром.
У Мережі з’явилося відео з моментом вибуху навчальної гранати в одному з кафе Києва.
Відповідний відеозапис поширив телеграм-канал "Реальний Київ".
На викладеному ролику видно момент вибуху навчальної гранати у кафе на вулиці Рейтарській у Шевченківському районі столиці. На кадрах видно, як за баром сидять двоє чоловіків, один із них бере до рук якийсь предмет і після цього стається невеликий спалах.
Цікаво, що інші відвідувачі та працівники закладу особливо не відреагували на вибух та продовжили займатися своїми справами.
Читайте провідні новини дня:
- Атаки по військових аеродромах РФ: чим потрібно сильніше бити та що варто знищувати
- Армія РФ просунулася біля Покровська та на Харківщині - ISW
- Україна здійснила найбільшу атаку безпілотників на російські аеродроми за всю війну – FT
Нагадаємо, 14 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в одному з кафе підірвали навчальну гранату. За інформацією ДСНС, ніхто не постраждав.
Читайте також: