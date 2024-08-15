Тривога тривала всю ніч: влада повідомила деталі нічної атаки по Київщині

Минулося без жертв та постраждалих.
Сьогодні вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та оголошувалася тричі.
Про деталі повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.
За його даними, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.
"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів", - написав він.
Нагадаємо, що цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Загарбники випустили по Україні 29 "Шахедів", а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Захисники знищили всі ворожі дрони.
ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
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