В Киеве задержали мужчину, продававшего гранатометы через интернет

В Киеве задержан мужчина, который занимался незаконной продажей ручных гранатометов через интернет и отправлял их по почте покупателям. По данным следствия, 40-летний уроженец столицы организовал преступную схему продажи противотанковых гранатометов через специализированные сайты.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемый изначально разместил объявление о продаже гранатомета АТ-4, установив цену на уровне 40 тысяч гривен. Один из покупателей согласился на условия и частично перевел деньги на банковскую карту продавца. После этого остаток суммы был передан по почте, когда покупатель получил оружие.

Злоумышленник не остановился на этом и вскоре заключил соглашение с другим клиентом, купившим у него еще один гранатомет, оснащенный противотанковыми гранатами РПГ АТ-4. На этот раз продавец использовал почтовые услуги для доставки оружия покупателю.

Правоохранительные органы, получившие информацию о незаконной продаже оружия, организовали спецоперацию, в ходе которой злоумышленника задержали "на горячем". Задержание было произведено в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предусматривает задержание лица без решения суда, если его застали во время совершения преступления или сразу после него.

Мужчине было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, и сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Между тем, продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители пытаются установить происхождение оружия и боеприпасов, которые были использованы в незаконном обороте.

Этот инцидент подчеркивает серьезность проблемы незаконного обращения оружия в Украине, особенно в условиях продолжающегося военного конфликта. Правоохранительные органы продолжают бороться с такими преступлениями, чтобы предотвратить возможные трагические последствия использования незаконного оружия.

Напомним, в Херсоне СБУ и полиция задержали настоятеля храма УПЦ (МП), подпольно продававшего оружие и боеприпасы, оставленные оккупантами.