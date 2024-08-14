В Киеве вспыхнул пожар: в небо поднимается черный дым (видео)

В Киеве загорелся пожар в Дарницком районе. Фото с черным дымом над домами публикуют в социальных сетях.

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева, загорелся мусор на улице Привокзальной.

"Загорелся мусор на площади примерно 70 квадратных метров, возле недостроенного здания Дарницкого вокзала. Пожарные уже работают на месте, локализовали возгорание", — сообщили столичные спасатели.

На днях в Киеве уже тушили пожар на улице Юрия Шумского. Возгорание тогда произошло в квартире на 21 этаже 25-этажного дома.

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