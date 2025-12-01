Во время атаки на Вышгород погиб сотрудник оборонной компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго»

Последствия атаки на Вышгород

Сотрудник оборонной компании Fire Point, являющейся разработчиком ракеты «Фламинго», погиб в своем доме в результате последней вражеской атаки на Вышгород.

Об этом на своем аккаунте в соцсети X сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман.

«Во время атаки на Вышгород россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в тяжелом состоянии в больнице. Это счастье россиян, что мы, в отличие от них, не бьем в ответ по их жилым домам за ежедневные обстрелы наших мирных городов. Ибо мы прекрасно знаем, где живут многие наши враги вместе с их семьями. Мы должны под корень уничтожить российскую империю», — сообщил совладелец.

Компания Fire Point известна разработкой и производством крылатой ракеты Фламинго, которая является частью усилий Украины по укреплению собственного оборонного потенциала.

Имя погибшего работника пока не разглашается.

Напомним, в ночь на 30 ноября российские войска нанесли ракетный удар по жилым и промышленным объектам Вышгорода Киевской области. Ракетный удар нанес пожар и частичное разрушение многоэтажного дома. Огонь охватил квартиры с первого по шестой этаж девятиэтажки.