Спасатели ГСЧС провели уникальную операцию по разминированию в Вышгороде (фото)

Операция ГСЧС в Вышгороде

В Вышгороде в Киевской области спасатели ГСЧС совершили чрезвычайно сложную и уникальную операцию по разминированию после ночной атаки дронами.

Один из российских БПЛА попал в крышу многоэтажки, но не взорвался. В результате удара на кровле дома остались поврежденный дрон, его боевая часть и 21 кассетный боеприпас. Еще один опасный элемент рухнул во двор жилого комплекса.

Опасность была критической: кассетные боеприпасы оснащены самоликвидаторами и могли сдетонировать в любой момент. Чтобы защитить людей, территорию вокруг дома оперативно огородили, а жильцов верхних этажей были эвакуированы.

К операции привлекли роботизированные системы, беспилотники и многофункциональный саперный робот. Операторы ГСЧС работали в тандеме: дроны обеспечивали осмотр и контроль ситуации, а робот на крыше аккуратно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость. После этого ее подняли краном и погрузили в пиротехнический автомобиль.

Все боеприпасы были вывезены на специальный полигон, где они были обезврежены контролируемым взрывом.

Напомним, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 30 ноября на Вышгород погиб один человек. Еще 19 человек пострадали . Среди них четверо детей. Впоследствии стало известно, что Вышгород атаковали "Шахеды", начиненные кассетными боеприпасами.