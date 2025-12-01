Під час атаки на Вишгород загинув співробітник оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго"

Наслідки атаки на Вишгород / © Соцмережа X

Співробітник оборонної компанії Fire Point, яка є розробником ракети «Фламінго», загинув у своєму будинку внаслідок останньої ворожої атаки на Вишгород.

Про це на своєму акаунті у соцмережі X повідомив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

«Під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його сім’я у важкому стані в лікарні. Це щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б’ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом із їхніми сім’ями. Ми маємо під корінь знищити російську імперію.», — повідомив співвласник.

Компанія Fire Point відома розробкою та виробництвом крилатої ракети «Фламінго», яка є частиною зусиль України щодо зміцнення власного оборонного потенціалу.

Ім’я загиблого працівника наразі не розголошується.

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада російські війська завдали ракетного удару по житлових та промислових об’єктах Вишгорода Київської області. Ракетний удар спричинив пожежу та часткове руйнування багатоповерхового будинку. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки.