Рятувальники ДСНС провели унікальну операцію з розмінування у Вишгороді (фото)

Операція ДСНС у Вишгороді / © ДСНС

У Вишгороді на Київщині рятувальники ДСНС здійснили надзвичайно складну та унікальну операцію з розмінування після нічної атаки дронами.

Один із російських БпЛА влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Унаслідок удару на покрівлі будинку залишилися пошкоджений дрон, його бойова частина та 21 касетний боєприпас. Ще один небезпечний елемент упав у двір житлового комплексу.

Небезпека була критичною: касетні боєприпаси оснащені самоліквідаторами та могли здетонувати будь-якої миті. Щоб захистити людей, територію навколо будинку оперативно огородили, а мешканців верхніх поверхів евакуювали.

До операції залучили роботизовані системи, безпілотники та багатофункціонального саперного робота. Оператори ДСНС працювали в тандемі: дрони забезпечували огляд і контроль ситуації, а робот на даху акуратно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну місткість. Після цього її підняли краном та завантажили до піротехнічного автомобіля.

Усі боєприпаси були вивезені на спеціальний полігон, де їх знешкодили контрольованим вибухом.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей. Згодом стало відомо, що Вишгород атакували «Шахеди», начинені касетними боєприпасами.