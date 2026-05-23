- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 819
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве снова раздается воздушная тревога: что грозит
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве снова 23 мая раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — сообщили в КМВА.
Россия обстреливает мирные города — последние новости
Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.
В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.
Комментарии
Сортировать: