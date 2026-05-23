Киев под атакой, гремят взрывы — первые подробности
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве 23 мая раздаются взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации сообщил, что враг атакует столицу ударными беспилотниками.
«Будьте в укрытиях!», — говорится в сообщении.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.
В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.
