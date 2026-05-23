ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3567
Время на прочтение
1 мин

Киев под атакой, гремят взрывы — первые подробности

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

В Киеве 23 мая раздаются взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации сообщил, что враг атакует столицу ударными беспилотниками.

«Будьте в укрытиях!», — говорится в сообщении.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
3567
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie