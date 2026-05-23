Київ
6620
1 хв

Київ під атакою, гримлять вибухи — перші подробиці

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Вибух

Вибух / © Associated Press

У Києві 23 травня лунають вибухи. В місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації повідомив, що ворог атакує столицю ударними безпілотниками.

«Будьте в укриттях!», — йдеться в повідомленні.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

