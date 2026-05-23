- Київ
- 6620
- 1 хв
Київ під атакою, гримлять вибухи — перші подробиці
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві 23 травня лунають вибухи. В місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації повідомив, що ворог атакує столицю ударними безпілотниками.
«Будьте в укриттях!», — йдеться в повідомленні.
Росія атакує мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.
Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.
