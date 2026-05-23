У Києві знову лунає повітряна тривога: що загрожує
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві знову 23 травня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — повідомили в КМВА.
Росія обстрілює мирні міста — останні новини
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.
Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.
