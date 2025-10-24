Дивовижна історія: як кіт потрапив у халепу в Києві та знайшов нову домівку (фото)

Кіт потрапив у халепу на Подолі та знайшов нову домівку / © Вадим Кириленко / Facebook

У Києві на Контрактовій площі трапилася дивовижна історія порятунку, головним героєм якої став кіт. Тварина, залізши на самий дах історичної пам’ятки Гостиний Двір, не змогла самостійно спуститися. Переляканий кіт відчайдушно нявкав, привертаючи увагу місцевих мешканців.

Про цей незвичайний інцидент розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

Він повідомив, що 23 жовтня близько о 21:00 мешканці міста екстрено викликали оперативні служби.

Фото Оперативно-рятувальної служби від Вадима Кириленка. / © Вадим Кириленко / Facebook

«Котрі разом з поліцією охорони вимушені були негайно проводити невідкладні роботи по зніманню з даху пам’ятки — КОТА, який заліз на самий верх та не міг самостійно злізти. Сидів та відчайдушно горланив на пів Контрактової площі», — зазначив Кириленко.

На щастя, спільними зусиллями рятувальників та поліції кота успішно зняли, обігріли та нагодували. Але історія на цьому не закінчилася: тварина, начебто, знайшла своє нове місце.

Кіт, якого врятували. / © Вадим Кириленко / Facebook

«А ще він вирішив залишитися у нас, мабуть, припало до котячої душі цікаве місце та люди», — додав Вадим Кириленко.

Представник заповідника підсумував, що ця несподівана подія викликала суперечливі почуття — радість від небайдужості людей до тварини, але й збентеження від того, що рятувальникам довелося відволікатися у складний час.

Кіт, якого врятували. / © Вадим Кириленко / Facebook

