Дивовижна історія: як кіт потрапив у халепу в Києві та знайшов нову домівку (фото)
Кіт застряг на даху Гостиного Двору у Києві, але знайшов нову домівку.
У Києві на Контрактовій площі трапилася дивовижна історія порятунку, головним героєм якої став кіт. Тварина, залізши на самий дах історичної пам’ятки Гостиний Двір, не змогла самостійно спуститися. Переляканий кіт відчайдушно нявкав, привертаючи увагу місцевих мешканців.
Про цей незвичайний інцидент розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.
Він повідомив, що 23 жовтня близько о 21:00 мешканці міста екстрено викликали оперативні служби.
«Котрі разом з поліцією охорони вимушені були негайно проводити невідкладні роботи по зніманню з даху пам’ятки — КОТА, який заліз на самий верх та не міг самостійно злізти. Сидів та відчайдушно горланив на пів Контрактової площі», — зазначив Кириленко.
На щастя, спільними зусиллями рятувальників та поліції кота успішно зняли, обігріли та нагодували. Але історія на цьому не закінчилася: тварина, начебто, знайшла своє нове місце.
«А ще він вирішив залишитися у нас, мабуть, припало до котячої душі цікаве місце та люди», — додав Вадим Кириленко.
Представник заповідника підсумував, що ця несподівана подія викликала суперечливі почуття — радість від небайдужості людей до тварини, але й збентеження від того, що рятувальникам довелося відволікатися у складний час.
