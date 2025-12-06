ТСН в социальных сетях

Киев
442
В Киеве произошла стрельба: что известно

На Троещине совершено нападение на заведение по продаже шаурмы.

Вечером в субботу, 6 декабря, в Киеве произошла стрельба. Неизвестные обстреляли точку по продаже шаурмы в Деснянском районе.

В Сети появилось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно заведение питания с разбитым стеклом, которым устлан асфальт перед киоском.

На боковом стекле видны дырки от пуль.

Судя по всему, точка питания работала в момент нападения. В ней горит свет и слышен шум от работающего генератора.

В полиции Киева говорят, что на месте инцидента работают правоохранители.

«Все обстоятельства стрельбы устанавливаются, обошлось без пострадавших», -сообщили ТСН.ua правоохранители.

Напомним, ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил опасную стычку, угрожая людям ножом. Инцидент произошел во дворе многоэтажки в Оболонском районе.

