В Киеве произошла стрельба: что известно
На Троещине совершено нападение на заведение по продаже шаурмы.
Вечером в субботу, 6 декабря, в Киеве произошла стрельба. Неизвестные обстреляли точку по продаже шаурмы в Деснянском районе.
В Сети появилось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно заведение питания с разбитым стеклом, которым устлан асфальт перед киоском.
На боковом стекле видны дырки от пуль.
Судя по всему, точка питания работала в момент нападения. В ней горит свет и слышен шум от работающего генератора.
В полиции Киева говорят, что на месте инцидента работают правоохранители.
«Все обстоятельства стрельбы устанавливаются, обошлось без пострадавших», -сообщили ТСН.ua правоохранители.
