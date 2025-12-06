ТСН у соціальних мережах

У Києві сталася стрілянина: що відомо

На Троєщині скоєно напад на заклад з продажу шаурми.

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Увечері в суботу, 6 грудня, в Києві сталася стрілянина. Невідомі обстріляли точку з продажу шаурми у Деснянському районі.

У Мережі з’явилося відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно заклад харчування з потрощеним склом, яким встелений асфальт перед кіоском.

На боковому склі видно дірки від куль.

Судячи зі всього, точка харчування працювала в момент нападу. У ній горить світло і чути шум від генератора, що працює.

У поліції Києва кажуть, що на місці інциденту працюють правоохоронці.

«Всі обставини стрілянини встановлюються. Обійшлося без потерпілих», -повідомили ТСН.ua правоохоронці.

Нагадаємо, раніше чоловік у стані алкогольного сп’яніння влаштував небезпечну сутичку, погрожуючи людям ножем. Інцидент стався у дворі багатоповерхівки в Оболонському районі.

