У Києві сталася стрілянина: що відомо

Стрілянина у Києві. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Увечері в суботу, 6 грудня, в Києві сталася стрілянина. Невідомі обстріляли точку з продажу шаурми у Деснянському районі.

У Мережі з’явилося відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно заклад харчування з потрощеним склом, яким встелений асфальт перед кіоском.

На боковому склі видно дірки від куль.

Судячи зі всього, точка харчування працювала в момент нападу. У ній горить світло і чути шум від генератора, що працює.

У поліції Києва кажуть, що на місці інциденту працюють правоохоронці.

«Всі обставини стрілянини встановлюються. Обійшлося без потерпілих», -повідомили ТСН.ua правоохоронці.

