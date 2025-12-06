- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 701
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві сталася стрілянина: що відомо
На Троєщині скоєно напад на заклад з продажу шаурми.
Увечері в суботу, 6 грудня, в Києві сталася стрілянина. Невідомі обстріляли точку з продажу шаурми у Деснянському районі.
У Мережі з’явилося відео з місця події.
На опублікованих кадрах видно заклад харчування з потрощеним склом, яким встелений асфальт перед кіоском.
На боковому склі видно дірки від куль.
Судячи зі всього, точка харчування працювала в момент нападу. У ній горить світло і чути шум від генератора, що працює.
У поліції Києва кажуть, що на місці інциденту працюють правоохоронці.
«Всі обставини стрілянини встановлюються. Обійшлося без потерпілих», -повідомили ТСН.ua правоохоронці.
Нагадаємо, раніше чоловік у стані алкогольного сп’яніння влаштував небезпечну сутичку, погрожуючи людям ножем. Інцидент стався у дворі багатоповерхівки в Оболонському районі.