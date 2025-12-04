У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: чи покарають лікарку

Стоматологія / © pixabay.com

У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології — лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річній лікарці — анестезіологу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140)», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення анестезії у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи результатів не дали, хлопчик помер.

У кримінальному провадженні провели низку експертиз, зокрема і комісійну судово-медичну, які підтвердили, що пацієнт помер від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик.

У прокуратурі зазначили, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію.

Нагадаємо, у грудні 2023 року український музикант Віктор Пашник повідомив про важку ситуацію у його родині: 5-річний син Велес впав у кому у стоматологічній клініці Ori-Dent під час операції з видалення молочних зубів під загальним наркозом. Згодом дитина померла.