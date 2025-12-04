ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3903
Час на прочитання
1 хв

У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: чи покарають лікарку

Під час введення анестезії у дитини зупинилося серце, реанімаційні заходи результатів не дали, хлопчик помер.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Стоматологія

Стоматологія / © pixabay.com

У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології — лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річній лікарці — анестезіологу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140)», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення анестезії у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи результатів не дали, хлопчик помер.

У кримінальному провадженні провели низку експертиз, зокрема і комісійну судово-медичну, які підтвердили, що пацієнт помер від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик.

У прокуратурі зазначили, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію.

Нагадаємо, у грудні 2023 року український музикант Віктор Пашник повідомив про важку ситуацію у його родині: 5-річний син Велес впав у кому у стоматологічній клініці Ori-Dent під час операції з видалення молочних зубів під загальним наркозом. Згодом дитина померла.

Дата публікації
Кількість переглядів
3903
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie