В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: накажут ли врача

В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии — врачу-анестезиологу сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 39-летнему врачу — анестезиологу по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим смерть ребенка (ч. 2 ст. 140)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. При введении анестезии у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия результаты не дали, мальчик умер.

В уголовном производстве провели ряд экспертиз, в том числе и комиссионную судебно-медицинскую, которые подтвердили, что пациент умер от острой сердечной недостаточности вследствие введения врачом-анестезиологом препарата, который противопоказано вводить людям с заболеванием мальчика.

В прокуратуре отметили, что по результату проверки работы общества, предоставлявшего ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию.

Напомним, в декабре 2023 года украинский музыкант Виктор Пашник сообщил о тяжелой ситуации в его семье: 5-летний сын Велес впал в кому в стоматологической клинике Ori-Dent во время операции по удалению молочных зубов под общим наркозом. Позже ребенок умер.