У Києві в приватній стоматології померла дитина: що відомо

У приватній клініці в Києві під час приймання в стоматолога помер 7-річний хлопчик. Дитині стало погано після введення наркозу.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

"Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу у лікаря-стоматолога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги. Лікарі протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика. Втім, дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються.

Як повідомлялося, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував "посадити її батьків". Підозрюваний на суді провину категорично заперечував.

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