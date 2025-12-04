Під Києвом 19-річний хлопець викрав Tesla Model 3 у роботодавця та влетів у дерево: з’явилися фото

Розбита Tesla Model 3 / © Поліція Київської області

На Київщині 19-річний хлопець викрав Tesla Model 3 у роботодавця та влетів у дерево.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Правоохоронці встановили, що у селищі Пісківка Бучанського району 19-річний фігурант працював у потерпілого різноробочим. Після виконання робіт вони разом приїхали до одного з місцевих магазинів. Коли власник ненадовго зайшов усередину, зловмисник, який залишався в автомобілі Ford, скористався моментом та викрав із салону ключі від гаража, де зберігалася Tesla Model 3.

«Після того як чоловік розрахувався зі зловмисником за виконану роботу, останній пішов вживати спиртні напої. Надалі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він проник на територію домоволодіння потерпілого та за допомогою викрадених ключів відчинив гараж. Усередині він знайшов картку-ключ від Tesla, завів авто та поїхав», — йдеться у повыдомленні.

У поліції розповіли, що, керуючи викраденим автомобілем Tesla Model 3, молодик не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом. У нього правоохоронці виявили 2,14 проміле алкоголю. Алкоголь у крові автовикрадача у 10,7 разу перевищував норму.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Фігуранта затримали. Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за фактом незаконного заволодіння автівкою, вчиненого з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України). Також на водія складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій на Tesla Model 3 збив на смерть 13-річну дівчинку на пішохідному переході.