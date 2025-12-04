Под Киевом 19-летний парень похитил Tesla Model 3 у работодателя и влетел в дерево: появились фото

Разбитая Tesla Model 3 / © Полиция Киевской области

В Киевской области 19-летний парень похитил Tesla Model 3 у работодателя и влетел в дерево.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Правоохранители установили, что в поселке Песковка Бучанского района 19-летний фигурант работал у потерпевшего разнорабочим. После выполнения работ они вместе приехали в один из местных магазинов. Когда владелец ненадолго зашел внутрь, злоумышленник, остававшийся в автомобиле Ford, воспользовался моментом и угнал из салона ключи от гаража, где хранилась Tesla Model 3.

«После того как мужчина рассчитался со злоумышленником за проделанную работу, последний пошел употреблять спиртные напитки. В дальнейшем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник на территорию домовладения потерпевшего и с помощью похищенных ключей открыл гараж. Внутри он нашел карту-ключ от Tesla, завел авто и уехал», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что, управляя угнанным автомобилем Tesla Model 3, молодой человек не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. У него правоохранители обнаружили 2,14 промилле алкоголя. Алкоголь в крови автоугонщика в 10,7 раза превышал норму.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

Фигурант был задержан. Следователи, при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по факту незаконного завладения автомобилем, совершенном с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Также на водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 126 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный водитель на Tesla Model 3 сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.