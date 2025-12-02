- Дата публікації
Смертельна ДТП у центрі Києва: колишньому працівнику прокуратури оголосили вирок
Суд оголосив вирок колишньому працівникові прокуратури, який у стані сп’яніння збив на смерть жінку.
Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок колишньому працівникові прокуратури Андрію Молочному, який, перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, смертельно травмував жінку на пішохідній частині вулиці Велика Васильківська.
Про це йдеться у повідомленні генерального прокурора Руслана Кравченка в Telegram.
«7,5 року за смертельну ДТП. Але відповідальність має бути справедливою. Ми просили призначити максимальне покарання — 10 років позбавлення волі, але суд вирішив встановити менший строк. Я вважаю це покарання занадто м’яким, тому сторона обвинувачення подаватиме апеляцію», — розповів він.
Суд встановив, що водій у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху: проігнорував знак, виїхав на зустрічну смугу та значно перевищив швидкість. Машина вилетіла на тротуар і збила жінку. Молочний не викликав медиків та втік із місця аварії. Потерпіла померла в лікарні.
«Я точно знаю одне — цієї трагедії могло не бути. Вона сталася через абсолютне нехтування відповідальністю, через байдужість і віру в безкарність», — додав генпрокурор.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві 19 липня працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку.