Рух транспорту в центрі Києва буде обмежено: у чому причина

У четвер, 4 грудня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

Причиною тимчасових обмежень будуть охоронні заходи, пов’язані з візитом до української столиці іноземної делегації.

Хто саме відвідає українську столицю, не повідомляється.

В УДО просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні руху.

