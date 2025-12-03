- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
Рух транспорту в центрі Києва буде обмежено: у чому причина
Українську столицю відвідає іноземна делегація. Під час візиту будуть застосовані охоронні заходи.
У четвер, 4 грудня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста.
Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
Причиною тимчасових обмежень будуть охоронні заходи, пов’язані з візитом до української столиці іноземної делегації.
Хто саме відвідає українську столицю, не повідомляється.
В УДО просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні руху.
