Київ
Рух транспорту в центрі Києва буде обмежено: у чому причина

Українську столицю відвідає іноземна делегація. Під час візиту будуть застосовані охоронні заходи.

Київ / © КМДА

У четвер, 4 грудня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

Причиною тимчасових обмежень будуть охоронні заходи, пов’язані з візитом до української столиці іноземної делегації.

Хто саме відвідає українську столицю, не повідомляється.

В УДО просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні руху.

Нагадаємо, у Київському метрополітені дали необхідні поради щодо комфортного перебування в підземці під час повітряної тривоги. Зазвичай на станція столичного метро тисячі людей шукають притулку під час ворожих атак.

