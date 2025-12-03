ТСН в социальных сетях

Киев
220
1 мин

Движение транспорта в центре Киева будет ограничено: в чем причина

Украинскую столицу посетит иностранная делегация. Во время визита будут применены охранные меры.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Киев

Киев / © КГГА

В четверг, 4 декабря, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения в центральной части города.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

Причиной временных ограничений будут охранные мероприятия, связанные с визитом в украинскую столицу иностранной делегации.

Кто именно посетит украинскую столицу, не сообщается.

В УГО просят водителей учесть эту информацию при планировании движения.

Напомним, в Киевском метрополитене дали необходимые советы по комфортному пребыванию в подземке во время воздушной тревоги. Обычно на станция столичного метро тысячи людей ищут убежища во время вражеских атак.

