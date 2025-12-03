- Дата публикации
Движение транспорта в центре Киева будет ограничено: в чем причина
Украинскую столицу посетит иностранная делегация. Во время визита будут применены охранные меры.
В четверг, 4 декабря, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения в центральной части города.
Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.
Причиной временных ограничений будут охранные мероприятия, связанные с визитом в украинскую столицу иностранной делегации.
Кто именно посетит украинскую столицу, не сообщается.
В УГО просят водителей учесть эту информацию при планировании движения.
Напомним, в Киевском метрополитене дали необходимые советы по комфортному пребыванию в подземке во время воздушной тревоги. Обычно на станция столичного метро тысячи людей ищут убежища во время вражеских атак.