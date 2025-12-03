Що брати з собою у «підземку» та як поводитись під час обстрілів, розповіли в метрополітені

Метро під час обстрілів

Київський метрополітен виконує подвійну функцію, слугуючи не лише швидким видом транспорту, а й надійним прихистком. Щойно у столиці лунає повітряна тривога, тисячі громадян спускаються на станції, шукаючи безпеки під час обстрілів. Працівники підземки забезпечують безперебійну роботу інфраструктури, допомагаючи людям швидко зорієнтуватися, комфортно розміститися на платформах та надаючи підтримку у складні моменти.

Комунальне підприємство київський метрополітен наголошує на важливості того, щоб кожен, хто перебуває в укритті, подбав про себе і своїх рідних, та надає для цього необхідні поради щодо комфортного перебування під час тривоги.

Що потрібно взяти з собою в ночі з собою в метро

Для нічного перебування в укритті варто обов’язково мати при собі теплі речі, ковдри та каримати, оскільки середня температура у підземних приміщеннях становить лише 17-18 градусів Цельсія, і через наявність тунелів можуть бути протяги.

Також необхідно взяти персональні ліки, пляшку води або термос із теплим напоєм.

Серед засобів гігієни слід мати вологі й сухі серветки та туалетний папір.

Крім того, власникам домашніх тварин потрібно подбати про пелюшки та спеціальні пакетики.

Правила користування станцією як укриттям до завершення руху

Якщо станція використовується як укриття перед завершенням руху поїздів (22:30–23:30), не слід розміщуватися в зонах руху пасажирів. Це ускладнює прохід для тих, хто користується метро як транспортом, і може створювати перешкоди під час евакуації в разі позаштатної ситуації.

Важливо раціонально використовувати простір, не займаючи зайвої площі, адже укриття є спільним для всіх.

Потрібно слідкувати за особистими речами та підтримувати чистоту, щоб після відбою повітряної тривоги не залишилося загублених предметів або сміття.

Правила після відновлення руху

Після п’ятої тридцяти ранку, коли метрополітен відновлює роботу як транспорт, і повітряна тривога не оголошена, станції не функціонують як укриття. Пасажири, які залишаються всередині, повинні усвідомлювати, що підземка переходить до штатного режиму роботи.

У цей час суворо заборонено спати на платформах, сходах і на шляху переміщення пасажирів. По-перше, це безпосередньо загрожує безпеці через рух поїздів і пасажиропотоку. По-друге, це перекриває шляхи евакуації, якими в разі надзвичайної ситуації мають скористатися пасажири та персонал. По-третє, це ускладнює рух пасажирів, які користуються метро як транспортом.

Робота метрополітену вночі

Для безперервної роботи столичної підземки вдень більше 700 працівників метрополітену працюють уночі. Зокрема, вони поновлюють лакофарбове покриття, проводять заміну рейок та шпал, здійснюють посилене прибирання, перевірку електричного обладнання та систем безпеки.

Також уночі курсує спеціалізований господарський транспорт, зокрема мотодрезини, який перевозить працівників, необхідні матеріали та інструменти на місця робіт. У метрополітені закликають із розумінням ставитися до працівників підземки, адже саме вони забезпечують безперебійну роботу станцій у режимі укриття й одночасно виконують поточні завдання, щоб метро лишалося безпечним і зручним для користування вдень.