Что брать с собой в «подземку» и как поступать во время обстрелов, рассказали в метрополитене

Метро во время обстрелов

Киевский метрополитен выполняет двойную функцию, служа не только быстрым видом транспорта, но и надежным убежищем. Как только в столице звучит воздушная тревога, тысячи граждан спускаются на станции в поисках безопасности во время обстрелов. Сотрудники подземки обеспечивают бесперебойную работу инфраструктуры, помогая людям быстро сориентироваться, комфортно разместиться на платформах и оказывая поддержку в сложные моменты.

Коммунальное предприятие киевский метрополитен отмечает важность того, чтобы каждый, кто находится в укрытии, позаботился о себе и своих родных, и предоставляет для этого необходимые советы по комфортному пребыванию во время тревоги.

Что нужно взять с собой в ночи с собой в метро

Для ночного пребывания в укрытии следует обязательно иметь при себе теплые вещи, одеяла и кариматы, поскольку средняя температура в подземных помещениях составляет всего 17-18 градусов Цельсия, и из-за наличия туннелей могут быть сквозняки.

Также необходимо взять персональное лекарство, бутылку воды или термос с теплым напитком.

Среди средств гигиены следует иметь влажные и сухие салфетки и туалетную бумагу.

Кроме того, владельцам домашних животных нужно позаботиться о пеленках и специальных пакетиках.

Правила пользования станцией как укрытием до завершения движения

Если станция используется в качестве укрытия перед завершением движения поездов (22:30–23:30), не следует размещаться в зонах движения пассажиров. Это затрудняет проход для тех, кто пользуется метро как транспортом, и может создавать препятствия при эвакуации в случае внештатной ситуации.

Важно рационально использовать пространство, не занимая лишней площади, ведь укрытие общее для всех.

Следует следить за личными вещами и поддерживать чистоту, чтобы после отбоя воздушной тревоги не осталось потерянных предметов или мусора.

Правила после возобновления движения

После пяти тридцати утра, когда метрополитен возобновляет работу как транспорт, так и воздушная тревога не объявлена, станции не функционируют как укрытие. Остающиеся внутри пассажиры должны осознавать, что подземка переходит в штатный режим работы.

В настоящее время строго запрещено спать на платформах, лестницах и на пути передвижения пассажиров. Во-первых, это непосредственно угрожает безопасности из-за движения поездов и пассажиропотока. Во-вторых, это перекрывает пути эвакуации, которыми при чрезвычайной ситуации должны воспользоваться пассажиры и персонал. В-третьих, это усложняет движение пассажиров, пользующихся метро как транспортом.

Работа метрополитена ночью

Для постоянной работы столичной подземки днем более 700 работников метрополитена работают ночью. В частности, они возобновляют лакокрасочное покрытие, производят замену рельсов и шпал, осуществляют усиленную уборку, проверку электрического оборудования и систем безопасности.

Также ночью курсирует специализированный хозяйственный транспорт, в частности, мотодрезины, который перевозит работников, необходимые материалы и инструменты на места работ. В метрополитене призывают с пониманием относиться к работникам подземки, ведь именно они обеспечивают бесперебойную работу станций в режиме укрытия и одновременно выполняют текущие задания, чтобы метро оставалось безопасным и удобным для пользования днем.