- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві по-новому формуватимуть графіки відключення світла — деталі від ДТЕК
Графіки відключень електроенергії в Києві змінять з середи, 3 грудня
Від середи, 3 грудня, графіки відключень електроенергії в Києві оновлять — всі часові інтервали відключень змістяться на пів години назад.
Про це повідомили у ДТЕК.
«Невелике оновлення тижневих графіків відключень! Просто, на прохання „Укренерго“, всі часові проміжки з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад», — повідомили у компанії.
У ДТЕК навели приклад, що якщо раніше в тижневому графіку у вашій групі біла зона розпочиналася о 9:00, то від завтра вона починатиметься о 8:30. Те саме з сірими зонами. Усе інше лишається без змін.
«Після затвердження денного графіка на 3 грудня тижневі графіки автоматично оновляться на сайті та в чат-боті», — зазначили у компанії.
Зазначається, що графіки оновили, щоб відключення у Києві та області відбувались у різний час. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему після відновлення світла.
Раніше ми публікували актуальні графіки для Києва та всіх областей на середу, 3 грудня.