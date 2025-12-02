"Мінус 30 хвилин": ДТЕК посуває час відключень світла в Києві / © Associated Press

Від середи, 3 грудня, графіки відключень електроенергії в Києві оновлять — всі часові інтервали відключень змістяться на пів години назад.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Невелике оновлення тижневих графіків відключень! Просто, на прохання „Укренерго“, всі часові проміжки з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад», — повідомили у компанії.

У ДТЕК навели приклад, що якщо раніше в тижневому графіку у вашій групі біла зона розпочиналася о 9:00, то від завтра вона починатиметься о 8:30. Те саме з сірими зонами. Усе інше лишається без змін.

«Після затвердження денного графіка на 3 грудня тижневі графіки автоматично оновляться на сайті та в чат-боті», — зазначили у компанії.

Зазначається, що графіки оновили, щоб відключення у Києві та області відбувались у різний час. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему після відновлення світла.

Раніше ми публікували актуальні графіки для Києва та всіх областей на середу, 3 грудня.