На Київщині потяг збив людину: що відомо

Травми, отримані після наїзду потяга, виявилися несумісні з життям.

Потяг збив людину на Київщині

У селищі Ворзель на Київщині потягом сполученням Варшава–Київ було травмовано чоловіка. Він помер на місці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі трагічного інциденту

За даними поліції, 50-річний місцевий мешканець переходив залізничні колії по переходу. Він не відреагував на звукові сигнали машиніста.

«Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути», — йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

«Поліція Київщини вкотре закликає громадян бути уважними та обережними поблизу залізничних колій. Пам’ятайте: недотримання правил може мати трагічні наслідки», — наголосили правоохоронці.

Раніше йшлося про те, що під час випрробувань у Китаї потяг розчавив 11 робітників, ще двоє отримали поранення.

Так, поїзд № 55537, який здійснював випробування сейсмічного обладнання, під час проходження повороту в районі станції Лоянчжень міського округу Куньмін збив робітників, що вийшли на залізницю. В результаті загинули 11 людей, ще двоє отримали травми.

