Стрілянина, сутичка та питання оренди: що відомо про конфлікт між ГУР та ЗСУ під Києвом

Деталі стрілянини між розвідниками та військовими під Києвом / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Реклама

Під Києвом між представниками ГУР та військовослужбовцями однієї з військових частин ЗСУ сталося заворушення через об’єкт базування.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, представники ГУР МОУ зайшли на територію об’єкту та зайняли її, «вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців, нанісши суттєві травми».

Реклама

Співрозмовник «УП» стерджує, що нібито бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів. За словами джерела, бійці ГУР полонених відпустили та забарикадувались на території.

За словами іншого джерела видання, на місце викликали ВСП та ДБР, але із ДБР ніхто не приїхав.

«ВСП повідомило, що права на оренду даної території мають обидві сторони конфлікту, із заявами ніхто не звертається. Вирішенням конфліктної ситуації займається ЦУ ВСП», — зазначає друге джерело видання

Крім того, за словами співрозмовника видання, на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Реклама

Що кажуть у ГУР

Представники розвідки в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповів, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин ГУР прямі договори на час дії воєнного стану.

«Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань, документи анульовані військовою адміністрацією. Всі наявні документи нашого підрозділу надані представникам поліції, ВСП м. Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями», — стверджують у ГУР.

Там запевняють, що їхні військовослужбовці перебувають на об’єкті законних підставах.

Водночас, розвідка попереджає, що будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів.

Реклама

В поліції не спростували факту стрілянини, але і не підтвердили.

Раніше ми писали, що ГУР атакувала техніку РФ на Донбасі.