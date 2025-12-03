Платіжки за опалення: у "Київтеплоенерго" пояснили, як лічильник впливає на вартість

Опалення у Києві 2026 / © УНІАН

Тарифи на теплову енергію для киян залишаються на рівні останніх шести років. При цьому кінцева сума у платіжці безпосередньо залежить від фактичного споживання будинку та наявності приладів обліку.

КП «Київтеплоенерго» пояснює норми.

Тарифи заморожені на шість років

У Києві тарифи на ключові комунальні послуги залишаються незмінними протягом поточного опалювального сезону, попри загальне зростання вартості складових, зокрема природного газу.

Вартість тепла (1 Гкал): 1654,41 грн;

вартість гарячої води (1 м³): 97,89 грн.

Від чого залежить кінцева сума?

У «Київтеплоенерго» пояснюють, що ключовим фактором є не тариф, а обсяг споживання, який визначається через будинкові лічильники (ними оснащено понад 90% багатоквартирних будинків столиці).

Саме тому вартість опалення за місяць залежить від трьох основних чинників:

зовнішня температура повітря — чим холодніше, тим більше тепла потрібно будинку;

обсяги спожитого тепла — фактичні показання лічильника;

енергоефективність будинку — можливість регулювати подачу тепла;

алгоритми нарахувань — лічильники диктують правила.

Нарахування за опалення відбувається за різними алгоритмами, залежно від того, які лічильники встановлені у вашому будинку та квартирі. Якщо це будинок лише з загальнобудинковим лічильником, то весь обсяг тепла, зафіксований будинковим приладом, розподіляється між усіма квартирами пропорційно до їхньої опалювальної площі. На цій же основі сплачуються і витрати на опалення місць загального користування (МЗК).

Будинок із загальним і квартирними лічильниками

Квартири з лічильником: Сплачують відповідно до своїх показань плюс частка за МЗК. Важливо: законодавство забороняє повне відключення від тепла та передачу показників «0» під час опалювального сезону. Встановлена мінімальна частка споживання для кожного помешкання, щоб уникнути ситуації, коли сусіди обігріваються за рахунок тепла, яке надходить через стіни.

Квартири без лічильників: Нарахування відбувається за залишковим принципом. Від загального споживання будинку віднімаються суми всіх квартирних лічильників та витрати на МЗК. Залишок ділиться між квартирами без індивідуального обліку пропорційно до площі.

Будинковий лічильник відсутній

Нарахування здійснюється на основі затвердженої Урядом методики (Наказ № 315). Платіжка формується з урахуванням теплового навантаження будинку (максимальний розрахунковий обсяг тепла, закладений при проєктуванні), фактичної кількості годин постачання послуги, а також середньомісячної температури зовнішнього повітря.

Нагадаємо, у грудні українці можуть отримати до 1300 грн на оплату рахунків за електроенергію. Понад 280 тисяч родин у Україні вже отримали державну компенсацію на оплату електроенергії в межах програми «Зимова підтримка».