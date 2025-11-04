ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Коли у Києві відключатимуть світло 4 листопада: оприлюднено графіки

Відключення триватимуть у кілька черг і в різні години доби.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У Києві 4 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбах ДТЕК та «Укренерго«.

4 листопада в Києві частина споживачів знову залишиться без електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що отримала оновлені команди від НЕК «Укренерго» щодо збільшення періодів стабілізаційних відключень.

За даними ДТЕК, обмеження діятимуть із 8:00 до 22:00 та охоплять від 0,5 до 1,5 черги споживачів. Для промислових підприємств у цей же час запроваджено графіки обмеження потужності. Причиною збільшення тривалості відключень енергетики назвали наслідки російських ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Згідно з оновленими графіками, у Києві без світла залишатимуться черги 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1 та 6.2 у різні проміжки часу:

  • 1.1 черга — з 17:00 до 20:00

  • 1.2 черга — з 08:00 до 11:00

  • 3.1 черга — з 19:30 до 22:00

  • 3.2 черга — з 10:30 до 13:30

  • 4.1 черга — з 13:00 до 15:30

  • 6.2 черга — з 15:00 до 17:30

Решта черг (2.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1) матимуть електропостачання протягом усього дня.

В «Укренерго» зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому графіки можуть змінюватися. Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо після відновлення живлення — не вмикати одночасно потужні прилади, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» закликало українців економити електроенергію в пікові години та радить вдома одягатися тепліше замість прогрівати приміщення до +22°C.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie