Коли у Києві відключатимуть світло 4 листопада: оприлюднено графіки

Відключення світла / © ТСН.ua

У Києві 4 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбах ДТЕК та «Укренерго«.

4 листопада в Києві частина споживачів знову залишиться без електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що отримала оновлені команди від НЕК «Укренерго» щодо збільшення періодів стабілізаційних відключень.

За даними ДТЕК, обмеження діятимуть із 8:00 до 22:00 та охоплять від 0,5 до 1,5 черги споживачів. Для промислових підприємств у цей же час запроваджено графіки обмеження потужності. Причиною збільшення тривалості відключень енергетики назвали наслідки російських ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Згідно з оновленими графіками, у Києві без світла залишатимуться черги 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1 та 6.2 у різні проміжки часу:

1.1 черга — з 17:00 до 20:00

1.2 черга — з 08:00 до 11:00

3.1 черга — з 19:30 до 22:00

3.2 черга — з 10:30 до 13:30

4.1 черга — з 13:00 до 15:30

6.2 черга — з 15:00 до 17:30

Решта черг (2.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1) матимуть електропостачання протягом усього дня.

В «Укренерго» зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому графіки можуть змінюватися. Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо після відновлення живлення — не вмикати одночасно потужні прилади, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» закликало українців економити електроенергію в пікові години та радить вдома одягатися тепліше замість прогрівати приміщення до +22°C.