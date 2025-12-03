ТСН у соціальних мережах

"Цілителька" в центрі Києва грабувала перехожих під виглядом "обряду" (фото, відео)

У Києві 48-річна рецидивістка використовувала схему «обряду зцілення» для грабунку перехожих. Тепер вона піде під суд.

Момент пограбування у Києві, яке скоїла "цілителька"

Момент пограбування у Києві, яке скоїла «цілителька» / © Поліція Києва

Поліцейські Києва затримали «цілительку», яка в Шевченківському районі пограбувала двох громадян, викравши загалом 10 тис. грн. Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці затримали 48-річну раніше судиму місцеву жительку, яку підозрюють у двох випадках пограбувань, скоєних у жовтні та листопаді в Шевченківському районі столиці.

В одному з епізодів вона підійшла до киянки на вулиці та попросила позичити 100 грн. У момент, коли жінка відкрила гаманець, фігурантка непомітно вихопила 6000 грн і, відволікаючи увагу, почала умовляти провести для неї нібито «обряд зцілення».

Іншого разу зловмисниця переконувала перехожого, що в його родині нібито є серйозні негаразди та важкохворі близькі, але за оплату вона може «зарадити» біді. «Цілителька» виманила у розгубленого чоловіка 4000 грн. Коли той зрозумів, що його ошукали, і вимагав повернути гроші, жінка відмовилась та спробувала втекти.

«Цілителька», яку затримала поліція в Києві / © Поліція Києва

«Цілителька», яку затримала поліція в Києві / © Поліція Києва

Правоохоронці затримали зловмисницю та вилучили викрадені кошти. Слідчі повідомили їй про підозру у грабежі та замаху на грабіж, учинені під час воєнного стану. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду. Порушниці загрожує до 10 років ув’язнення.

До слова, раніше у Києві поліція спільно з кіберполіцією затримала 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за «мольфара» та «цілителя» у фейкових акаунтах, обіцяв клієнтам «зняти порчу» або знайти зниклих родичів. За свої «магічні послуги» чоловік брав від 400 до 4500 грн. Щойно гроші надходили на картку, аферист блокував жертв.

