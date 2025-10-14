У Києві псевдомольфар "знімав пороблення" через соцмережі: подробиці

Мольфар-шахрай

Реклама

У столиці поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який видавав себе за мольфара та виманював у людей гроші. Він обіцяв «зняти порчу» і знайти зниклих родичів в соцмережах.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

За свої «магічні послуги» він брав від 400 до 4,5 тисяч гривень.

Реклама

Як повідомили у поліції, шахрай створив кілька фейкових акаунтів у соцмережах, де позиціонував себе як «цілителя». Він активно листувався з клієнтами, пропонуючи провести ритуали очищення, пошуку безвісти зниклих або навіть «зцілення від хвороб».

Щойно гроші надходили на банківську картку, аферист припиняв спілкування з людьми та блокував їх у мережі.

Оперативники Дніпровського управління поліції Києва спільно з кіберполіцією та прокуратурою викрили зловмисника й задокументували щонайменше сім епізодів шахрайства. Нині триває встановлення інших потерпілих.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Реклама

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше на Харківщині викрили чотирьох місцевих жителів, які, за версією слідства, ошукали громадян з різних регіонів України на майже 6 мільйонів гривень. Так, вони організували схему дистанційного «цілительства», яку реалізовували через популярну телепередачу.

Для протиправної діяльності фігуранти, звичайно, вигадали підставні імена. Вдаючи «ясновидців» та «цілителів», шахраї переконували глядачів, що можуть провести спеціальні обряди для «зняття порчі», «зцілення від тяжких хвороб» чи «очищення енергетики». За ці «послуги» просили перераховувати гроші на підконтрольні банківські рахунки.