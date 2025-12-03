ТСН в социальных сетях

"Целительница" в центре Киева грабила прохожих под видом "обряда" (фото, видео)

В Киеве 48-летняя рецидивистка использовала схему «обряда исцеления» для грабежа прохожих. Теперь она пойдет под суд.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Момент ограбления в Киеве, которое совершила "целительница"

Момент ограбления в Киеве, которое совершила «целительница» / © Полиция Киева

Полицейские Киева задержали «целительницу», которая в Шевченковском районе ограбила двух граждан, похитив в общей сложности 10 тыс. грн. Злоумышленнице грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители задержали 48-летнюю ранее судимую местную жительницу, которую подозревают в двух случаях ограблений, совершенных в октябре и ноябре в Шевченковском районе столицы.

В одном из эпизодов она подошла к киевлянке на улице и попросила одолжить 100 грн. В момент, когда женщина открыла кошелек, фигурантка незаметно выхватила 6000 грн и, отвлекая внимание, начала уговаривать провести для нее якобы «обряд исцеления».

В другой раз злоумышленница убеждала прохожего, что в его семье якобы есть серьезные проблемы и тяжелобольные близкие, но за оплату она может «помочь» беде. «Целительница» выманила у растерянного мужчины 4000 грн. Когда тот понял, что его обманули, и требовал вернуть деньги, женщина отказалась и попыталась убежать.

«Целительница», которую задержала полиция в Киеве / © Полиция Киева

«Целительница», которую задержала полиция в Киеве / © Полиция Киева

Правоохранители задержали злоумышленницу и изъяли похищенные средства. Следователи сообщили ей о подозрении в грабеже и покушении на грабеж, совершенные во время военного положения. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Нарушительнице грозит до 10 лет заключения.

К слову, ранее в Киеве полиция совместно с киберполицией задержала 28-летнего мужчину, который, выдавая себя за «мольфара» и «целителя» в фейковых аккаунтах, обещал клиентам «снять порчу» или найти пропавших родственников. За свои «магические услуги» мужчина брал от 400 до 4500 грн. Как только деньги поступали на карточку, аферист блокировал жертв.

