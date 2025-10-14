В Киеве псевдо-мольфар "снимал порчу" через соцсети: подробности

Мольфар-мошенник

В столице полицейские задержали 28-летнего мужчину, который выдавал себя за мольфара и выманивал у людей деньги. Он обещал «снять порчу» и найти пропавших родственников в соцсетях.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

За свои магические услуги он брал от 400 до 4,5 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, мошенник создал несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, где позиционировал себя как «целитель». Он активно переписывался с клиентами, предлагая провести ритуалы очищения, поиска без вести пропавших или даже исцеления от болезней.

Как только деньги поступали на банковскую карту, аферист прекращал общение с людьми и блокировал их в сети.

Оперативники Днепровского управления полиции Киева совместно с киберполицией и прокуратурой разоблачили злоумышленника и задокументировали по меньшей мере семь эпизодов мошенничества. В настоящее время идет установка других пострадавших.

Правонарушителю уже поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Харьковской области разоблачили четырех местных жителей, которые, по версии следствия, обманули граждан из разных регионов Украины на почти 6 миллионов гривен. Да, они организовали схему дистанционного «целительства», которую реализовывали через популярную телепередачу.

Для противоправной деятельности фигуранты, конечно, придумали подставные имена. Притворяясь «ясновидцами» и «целителями», мошенники убеждали зрителей, что могут провести специальные обряды для «снятия порчи», «исцеления от тяжелых болезней» или «очищения энергетики». За эти услуги просили перечислять деньги на подконтрольные банковские счета.