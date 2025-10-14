- Дата публикации
В Киеве псевдо-мольфар "снимал порчу" через соцсети: подробности
Если вина обманувшего людей мошенника-мольфара ему «светит» до 8 лет тюрьмы.
В столице полицейские задержали 28-летнего мужчину, который выдавал себя за мольфара и выманивал у людей деньги. Он обещал «снять порчу» и найти пропавших родственников в соцсетях.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
За свои магические услуги он брал от 400 до 4,5 тысяч гривен.
Как сообщили в полиции, мошенник создал несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, где позиционировал себя как «целитель». Он активно переписывался с клиентами, предлагая провести ритуалы очищения, поиска без вести пропавших или даже исцеления от болезней.
Как только деньги поступали на банковскую карту, аферист прекращал общение с людьми и блокировал их в сети.
Оперативники Днепровского управления полиции Киева совместно с киберполицией и прокуратурой разоблачили злоумышленника и задокументировали по меньшей мере семь эпизодов мошенничества. В настоящее время идет установка других пострадавших.
Правонарушителю уже поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Харьковской области разоблачили четырех местных жителей, которые, по версии следствия, обманули граждан из разных регионов Украины на почти 6 миллионов гривен. Да, они организовали схему дистанционного «целительства», которую реализовывали через популярную телепередачу.
Для противоправной деятельности фигуранты, конечно, придумали подставные имена. Притворяясь «ясновидцами» и «целителями», мошенники убеждали зрителей, что могут провести специальные обряды для «снятия порчи», «исцеления от тяжелых болезней» или «очищения энергетики». За эти услуги просили перечислять деньги на подконтрольные банковские счета.