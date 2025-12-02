Смертельное ДТП в центре Киева: бывшему работнику прокуратуры объявили приговор

ДТП / © Прокуратура Киева

Голосеевский районный суд Киева огласил приговор бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному, который, находясь за рулем в состоянии опьянения, смертельно травмировал женщину на пешеходной части улицы Большая Васильковская.

Об этом говорится в сообщении Генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.

«7,5 года за смертельное ДТП. Но ответственность должна быть справедливой. Мы просили назначить максимальное наказание — 10 лет лишения свободы, но суд решил установить меньший срок. Я считаю это наказание слишком мягким, поэтому сторона обвинения будет подавать апелляцию», — рассказал он.

Суд установил, что водитель, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения: проигнорировал знак, выехал на встречную полосу и значительно превысил скорость. Машина вылетела на тротуар и сбила женщину. Молочный не вызвал медиков и скрылся с места аварии. Потерпевшая скончалась в больнице.

«Я точно знаю одно — этой трагедии могло не быть. Она произошла из-за абсолютного пренебрежения ответственностью, из-за равнодушия и веры в безнаказанность», — добавил Генпрокурор.

