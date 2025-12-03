В Киевской области поезд сбил человека: что известно

Поезд сбил человека в Киевской области

В поселке Ворзель на Киевщине поездом Варшава-Киев был травмирован мужчина. Он скончался на месте.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали трагического инцидента

По данным полиции, 50-летний местный житель переходил железнодорожные пути по переходу. Он не отреагировал на звуковые сигналы машиниста.

«Водитель поезда применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать», — говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

«Полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан быть внимательными и осторожными вблизи железнодорожных путей. Помните: несоблюдение правил может иметь трагические последствия», — отметили правоохранители.

Ранее речь шла о том, что во время разработок в Китае поезд раздавил 11 рабочих, еще двое получили ранения.

Так, поезд № 55537, осуществлявший испытание сейсмического оборудования, во время прохождения поворота в районе станции Лоянчжэнь городского округа Куньмин сбил вышедших на железную дорогу рабочих. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы.