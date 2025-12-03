Платежки за отопление: в "Киевтеплоэнерго" объяснили, как счетчик влияет на стоимость

Отопление в Киеве 2026 / © УНИАН

Реклама

Тарифы на тепловую энергию для киевлян остаются на уровне последних 6 лет. При этом конечная сумма в платежке напрямую зависит от фактического потребления дома и наличия приборов учета.

КП «Киевтеплоэнерго» объясняет нормы.

Тарифы заморожены на шесть лет

В Киеве тарифы на ключевые коммунальные услуги остаются неизменными в течение текущего отопительного сезона, несмотря на общий рост стоимости составляющих, в том числе природного газа.

Реклама

Стоимость тепла (1 Гкал): 1654,41 грн.;

стоимость горячей воды (1 м³): 97,89 грн.

От чего зависит конечная сумма?

В «Киевтеплоэнерго» объясняют, что ключевым фактором является не тариф, а объем потребления, определяемый через счетчики домов (ими оснащено более 90% многоквартирных домов столицы).

Именно поэтому стоимость отопления за месяц зависит от трех основных факторов:

наружная температура воздуха — чем холоднее, тем больше тепла требуется дома;

объемы потребленного тепла — фактические показания счетчика;

энергоэффективность дома — возможность регулировать подачу тепла;

алгоритмы начислений — счетчики диктуют правила.

Начисление за отопление происходит по разным алгоритмам в зависимости от того, какие счетчики установлены в вашем доме и квартире. Если это дом только с общедомовым счетчиком, то весь объем тепла, зафиксированный домовым прибором, распределяется между всеми квартирами пропорционально их отапливаемой площади. На этой же основе оплачиваются и расходы по отоплению мест общего пользования (МЗК).

Дом с общим и квартирными счетчиками

Квартиры со счетчиком: Оплачивают в соответствии со своими показаниями плюс доля за МЗК. Важно: законодательство запрещает полное отключение от тепла и передачу показателей «0» во время отопительного сезона. Установлена минимальная доля потребления для каждого дома, чтобы избежать ситуации, когда соседи обогреваются за счет тепла, поступающего через стены.

Реклама

Квартиры без счетчиков: Начисление производится по остаточному принципу. Из общего потребления дома вычитаются суммы всех квартирных счетчиков и расходы по МЗК. Остаток делится между квартирами без индивидуального учета пропорционально площади.

Домовой счетчик отсутствует

Начисление осуществляется на основе утвержденной Правительством методики (Приказ №315). Платеж формируется с учетом тепловой нагрузки дома (максимальный расчетный объем тепла, заложенный при проектировании), фактического количества часов поставки услуги, а также среднемесячной температуры наружного воздуха.

Напомним, в декабре украинцы могут получить до 1300 грн. на оплату счетов за электроэнергию. Более 280 тысяч семей в Украине уже получили государственную компенсацию по оплате электроэнергии в рамках программы «Зимняя поддержка».