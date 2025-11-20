ТСН у соціальних мережах

Скільки годин Київ буде без світла 20 листопада

Найменше часу зі світлом у Києві 20 листопада проведуть споживачі групи 1.1 (6 годин).

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Згідно з графіками відключень світла в Києві на 20 листопада, електроенергія буде в оселях протягом терміну від 6 до 12,5 год., залежно від черги.

Про це свідчить інформація від ДТЕК.

Відповідно до графіків стабілізаційних відключень електроенергії у столиці, найменшу кількість часу світлом зможуть користуватись споживачі групи 1,1 — лише 6 год. з 24-х. Найбільше світла буде у споживачів із групи 6,2 — 12,5 год.

Згідно з графіками на 20 листопада, протягом 30 хв. (від 13:30 до 14:00) без електропостачання перебуватимуть усі побутові споживачі Києва.

Переглянути інформацію щодо черг за адресами Києва та дізнатись про графік можна за посиланням.

Графіки відключень світла у Києві 20 листопада / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві 20 листопада / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві 20 листопада / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві 20 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, «Укренерго» анонсувало на 20 листопада відключення світла в усіх регіонах країни протягом усієї доби. Обмеження торкнуться як побутових (застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг), так і промислових споживачів.

