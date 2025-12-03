Стрельба, стычка и вопросы аренды: что известно о конфликте между ГУР и ВСУ под Киевом

Детали стрельбы между разведчиками и военными под Киевом / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Под Киевом между представителями ГУР и военнослужащими одной из воинских частей ВСУ произошло беспорядки из-за объекта базирования.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, представители ГУР МОУ зашли на территорию объекта и заняли ее, «выбив ворота и поломав забор, стреляя из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих, нанеся существенные травмы».

Собеседник «УП» утверждает, что якобы бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов. По словам источника, бойцы ГУР пленных отпустили и забаррикадировались на территории.

По словам другого источника, на место вызвали ВСП и ГБР, но из ГБР никто не приехал.

«ВСП сообщило, что права на аренду данной территории имеют обе стороны конфликта, с заявлениями никто не обращается. Разрешением конфликтной ситуации занимается ЦУ ВСП», — отмечает второй источник издания

Кроме того, по словам собеседника, на место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Что говорят в ГУР

Представители разведки в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua рассказал, что владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей ГУР прямые договоры на время военного положения.

«Согласно действующему законодательству, данные договоры не нуждаются в дополнительных согласованиях. У представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией. Все имеющиеся документы нашего подразделения предоставлены представителям полиции, ВСП г. Киева и военной администрации с соответствующими пояснениями», — утверждают в ГУР.

Там уверяют, что их военнослужащие находятся на объекте законных оснований.

В то же время разведка предупреждает, что любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений.

В полиции не опровергли факт стрельбы, но и не подтвердили.

