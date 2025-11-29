- Дата публікації
У Києві почалися проблеми з водою на тлі обстрілів
На правому березі Києва знизився тиск води через комбіновану атаку росіян.
У Києві триває повітряна атака, яку влаштувала Росія. У місті виникли проблеми не тільки зі світлом, а й з водою.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання», — зазначив він.
Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети.
За даними Віталія Кличка, руйнування внаслідок влучань уламків зафіксовані в кількох районах столиці. Є перебої зі світлом.
Крім того, Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.